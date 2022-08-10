В парижском аэропорту Шарль-де-Голль раздались выстрелы: что произошло

В аэропорту Парижа Шарль-де-Голль утром раздались выстрелы. Правоохранители застрелили мужчину с ножом, который якобы агрессивно вел себя.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местное издание Le Figaro .

Инцидент произошел около 9:30 по киевскому времени.

В терминале 2F аэропорта Шарль-де-Голль правоохранители застрелили мужчину с ножом.

"Проявив хладнокровие, сотрудники полиции нейтрализовали сегодня утром в аэропорту Шарль-де-Голль угрожающую человека с оружием", - написала местная полиция.

Отмечается, что мужчина некоторое время беспокоил охранников, после чего последние вызвали на помощь пограничную полицию. Погибший стал вести себя более агрессивно, угрожая им ножом.

По словам фотографа издания AFP, перед выстрелом правоохранители сделали несколько предупреждений мужчине, однако он продолжил направляться с ножом в их сторону.