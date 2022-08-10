В паризькому аеропорту Шарль-де-Голль пролунали постріли: що сталося

В аеропорту Парижа Шарль-де-Голль зранку пролунали постріли. Правоохоронці застрілили чоловіка з ножем, який нібито агресивно поводився.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеве видання Le Figaro .

Інцидент стався близько о 9:30 за київським часом.

В терміналі 2F аеропорту Шарль-де-Голль правоохоронці застрілили чоловіка з ножем.

"Проявивши холоднокровність, співробітники поліції нейтралізували сьогодні вранці в аеропорту Шарль-де-Голль загрозливу людину зі зброєю", - написала місцева поліція.

Зазначається, що чоловік деякий час турбував охоронців, після чого останні викликали на допомогу прикордонну поліцію. Загиблий став поводитись більш агресивно, погрожуючи їм ножем.

За словами фотографа видання AFP, перед пострілом правоохоронці зробили декілька попереджень чоловікові, однак він продовжив направлятися з ножем у їх бік.