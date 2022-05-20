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Парижский регион выделил 1,1 млн евро на восстановление Киевской и Черниговской областей

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Киев, Пятница 20 мая 2022 06:11
Парижский регион выделил 1,1 млн евро на восстановление Киевской и Черниговской областей Фото: флаг Франции (Фото: flickr.com/runemaker)
Автор: Константин Широкун

Французский регион Иль-де-Франс выделил 1,1 млн евро на проекты по поддержке Украины и развитии сотрудничества с Киевской и Черниговской областями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook посольства Украины во Франции.

В рамках инициативы усилия будут направлены на реализацию проектов в области здравоохранения и медицины, содействие лицам с ограниченными возможностями, обеспечение психологической помощи и сопровождение жертв сексуального насилия, образовательные и художественные инициативы, трудоустройство и помощь малому предпринимательству.

Ранее сообщалось, что концепцию перспективного развития и восстановления города Тростянец Сумской области будет разрабатывать австрийская компания. Проработка плана восстановления займет 3-4 месяца.

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