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План восстановления Тростянца разработают в Австрии

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Вена, Четверг 19 мая 2022 06:11
План восстановления Тростянца разработают в Австрии Тростянец (Фото: t.me/dsszzi_official)
Автор: Константин Широкун

Концепцию перспективного развития и восстановления города Тростянец Сумской области будет разрабатывать австрийская компания iC consulenten ZT GmbH. Об этом рассказал городской глава Юрий Бова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook мэра Тростянца.

"Важная встреча состоялась сегодня в Вене. Договорились с компанией iC consulenten ZT GmbH разработать совместно концепцию развития будущего Тростянца – безопасного, экологичного, комфортного города", – отметил Бова.

Мэр Тростянца также подчеркнул, что все работы австрийские специалисты будут выполнять бесплатно. Проработка плана восстановления займет 3-4 месяца. По его словам, Тростянец нужно существенно отстраивать и использовать для этого лучший европейский опыт.

Ранее сообщалось, что в Тростянце документируют военные преступления РФ. Государственное бюро расследований зафиксировало десятки фактов пыток оккупантами гражданских в Тростянце.

Также мы писали, что в Тростянце хотят отстроить железнодорожный вокзал до конца лета. Далее на очереди восстановление больницы и поврежденных многоквартирных домов.

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Тростянец Сумская область Австрия
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