ru ua
Пт, 20 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Паризький регіон виділив 1,1 млн євро на відновлення Київської та Чернігівської областей

Новость на русском →
Київ, П'ятниця 20 травня 2022 06:11
Паризький регіон виділив 1,1 млн євро на відновлення Київської та Чернігівської областей Фото: прапор Франції (Фото: flickr.com/runemaker)
Автор: Константин Широкун

Французький Регіон Іль-де-Франс виділив 1,1 млн євро на проекти з підтримки України та розвитку співпраці з Київською та Чернігівською областями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook посольства України у Франції.

В рамках ініціативи зусилля будуть спрямовані на реалізацію проектів у галузі охорони здоров'я та медицини, сприяння особам з обмеженими можливостями, забезпечення психологічної допомоги та супровід жертв сексуального насильства, освітні та мистецькі ініціативи, працевлаштування та допомогу малому підприємництву.

Раніше повідомлялося, що концепцію перспективного розвитку та відновлення міста Тростянець Сумської області розроблятиме австрійська компанія. Опрацювання плану відновлення займе 3-4 місяці.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Франція Париж Вторгнення Росії до України
NEWS
Сенат США схвалив виділення ще 40 млрд доларів на допомогу Україні
Сенат США схвалив виділення ще 40 млрд доларів на допомогу Україні
DAILY
Ембарго на паузі. Чому Європа все ще купує у Росії нафту та газ
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Ембарго на паузі. Чому Європа все ще купує у Росії нафту та газ