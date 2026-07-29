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У Парижі вирішили депортувати російську топпропагандистку

19:12 29.07.2026 Ср
2 хв
Наказ уже підписаний, але вона готується його оскаржити
aimg Валерія Абабіна
Фото: Російська пропагандистка Ксенія Федорова (росЗМІ)

Париж наказав депортувати колишню голову RT France Ксенію Федорову за поширення кремлівської пропаганди у французьких ЗМІ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Як пише видання, першою про наказ повідомила французька газета Libération - інформацію про депортаційний наказ Politico підтвердило Міністерство внутрішніх справ Франції. За даними МВС, документ підписали у вівторок.

Що інкримінують Федоровій

За даними Libération, у документі йдеться, що Федорова "виступає посередником для дезінформаційних кампаній, очолюваних російською владою", метою яких є "дестабілізація громадського порядку" у Франції.

"Поширюючи свої наративи, Ксенія Федорова виступає посередником для дезінформаційних кампаній, очолюваних російською владою", - цитує документ Libération.

Її також звинувачують у "сприянні поширенню дезінформації та дестабілізації" з метою маніпулювання громадською думкою.

Сама Федорова, одразу не відреагувала на запит видання про коментар. Її адвокат повідомив агентству France-Presse, що це рішення оскаржуватимуть.

Хто така Федорова

За даними Politico, Федорова очолювала RT France до його закриття через санкції ЄС у 2023 році.

Після цього, вона стала постійною ведучою на телеканалі CNews, радіостанції Europe 1 та у газеті Le Journal du Dimanche.

Її коментарі, які повторюють тези Москви щодо України, НАТО та європейської безпеки, кілька місяців викликали занепокоєння серед французьких законодавців та експертів з російської пропаганди - особливо напередодні президентських виборів 2027 року.

Наразі Федорова перебуває під домашнім арештом, їй заборонено працювати на території Франції.

Як зазначає Libération, відсутність дипломатичних відносин між Парижем і Москвою ускладнить фактичну депортацію Федорової до Росії.

Нагадаємо, у грудні 2025 року в Франції зафіксували різке зростання російських дезінформаційних кампаній - журналісти виявили понад 200 нових фіктивних медіаресурсів.

Раніше урядове агентство Viginum викрило структуровану мережу дезінформації, спрямовану проти України та Заходу.

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ФранціяРосійська ФедераціяУкраїнаПропагандист