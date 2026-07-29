У Парижі вирішили депортувати російську топпропагандистку

Париж наказав депортувати колишню голову RT France Ксенію Федорову за поширення кремлівської пропаганди у французьких ЗМІ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
Як пише видання, першою про наказ повідомила французька газета Libération - інформацію про депортаційний наказ Politico підтвердило Міністерство внутрішніх справ Франції. За даними МВС, документ підписали у вівторок.
За даними Libération, у документі йдеться, що Федорова "виступає посередником для дезінформаційних кампаній, очолюваних російською владою", метою яких є "дестабілізація громадського порядку" у Франції.
"Поширюючи свої наративи, Ксенія Федорова виступає посередником для дезінформаційних кампаній, очолюваних російською владою", - цитує документ Libération.
Її також звинувачують у "сприянні поширенню дезінформації та дестабілізації" з метою маніпулювання громадською думкою.
Сама Федорова, одразу не відреагувала на запит видання про коментар. Її адвокат повідомив агентству France-Presse, що це рішення оскаржуватимуть.
За даними Politico, Федорова очолювала RT France до його закриття через санкції ЄС у 2023 році.
Після цього, вона стала постійною ведучою на телеканалі CNews, радіостанції Europe 1 та у газеті Le Journal du Dimanche.
Її коментарі, які повторюють тези Москви щодо України, НАТО та європейської безпеки, кілька місяців викликали занепокоєння серед французьких законодавців та експертів з російської пропаганди - особливо напередодні президентських виборів 2027 року.
Наразі Федорова перебуває під домашнім арештом, їй заборонено працювати на території Франції.
Як зазначає Libération, відсутність дипломатичних відносин між Парижем і Москвою ускладнить фактичну депортацію Федорової до Росії.
Нагадаємо, у грудні 2025 року в Франції зафіксували різке зростання російських дезінформаційних кампаній - журналісти виявили понад 200 нових фіктивних медіаресурсів.
Раніше урядове агентство Viginum викрило структуровану мережу дезінформації, спрямовану проти України та Заходу.