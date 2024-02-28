У Парижі викрали сумку з планами безпеки Олімпіади-2024

За даними поліції, сумка належала інженеру з мерії Парижа. Чоловік поклав сумку в багажне відділення над своїм сидінням. Оскільки його поїзд затримувався, він вирішив пересісти на інший потяг і в той момент виявив крадіжку.

За словами інженера, його робочий комп'ютер і дві флешки містили конфіденційні дані, зокрема, плани муніципальної поліції щодо забезпечення безпеки літньої Олімпіади-2024.

Транспортна поліція почала розслідування.

Під час Олімпійських ігор, що триватимуть з 26 липня по 11 серпня 2024 року, будуть задіяні дві тисячі співробітників муніципальної поліції і близько 35 тис. співробітників служб безпеки.

Кримінальні інциденти в Парижі

На початку лютого на одному із залізничних вокзалів Парижа африканець напав із ножем перехожих. Внаслідок атаки одна людина загинула, двоє зазнали поранень.

У грудні минулого року в Парижі прихильник радикальних ісламських поглядів напав на перехожих. Внаслідок атаки загинув турист із Німеччини, ще двоє людей отримали поранення.

У січні 2023 року на Північному вокзалі Парижа невідомий напав на перехожих із ножем. Поранення отримали шестеро людей, зокрема офіцер поліції.

В грудні 2022 року невідомий чоловік влаштував стрілянину в 10-му окрузі Парижа. Шестеро людей отримали поранення.

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