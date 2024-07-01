У Парижі спалахнули протести через перемогу на виборах партії Марін Ле Пен

Ввечері у неділю, 30 червня, в Парижі спалахнули протести через перемогу в першому турі парламентських виборів ультраправої партії "Національне об'єднання" на чолі з Марін Ле Пен.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на France 24.
На столичній площі Республіки зібралися прихильники "Нового народного фронту" - альянсу лівих політсил, до якого входять французькі соціалісти, комуністи, зелені та партія "Франція нескорена".
Причиною мітингу стало друге місце "Нового народного фронту" в першому турі парламентських виборів.
Мітингувальники, більшість яких були молодими, скандували гасла на кшталт "Фашисти - геть!".
18-річна учасниця протесту зазначила, що глибоко розчарована результатами і буде "ходити від дверей до дверей", щоб переконати людей проголосувати в другому турі, інакше вона буде жити "у Франції, яка не є тією Францією, в якій вона сподівалася жити".
На початку червня в країнах ЄС відбулися вибори до Європейського парламенту. За їхніми підсумками, у Франції партія президента Еммануеля Макрона зазнала поразки, на бравши понад 15%. Натомість ультраправа партія "Національне об'єднання" проросійської Марін Ле Пен набрала більше 30%.
Через такі результати, Макрон розпустив Національні збори Франції й оголосив у країні дострокові парламентські вибори.
Перший тур виборів відбувся у неділю, 30 червня. За результатами екзит-полів, у першому турі перемогу також здобула ультраправа партія "Національне об'єднання".
Про те, що змінять парламентські вибори у Франції та чого чекати Україні, - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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