У Парижі спалахнули протести через перемогу на виборах партії Марін Ле Пен

Парламентські вибори у Франції

На початку червня в країнах ЄС відбулися вибори до Європейського парламенту. За їхніми підсумками, у Франції партія президента Еммануеля Макрона зазнала поразки, на бравши понад 15%. Натомість ультраправа партія "Національне об'єднання" проросійської Марін Ле Пен набрала більше 30%.

Через такі результати, Макрон розпустив Національні збори Франції й оголосив у країні дострокові парламентські вибори.

Перший тур виборів відбувся у неділю, 30 червня. За результатами екзит-полів, у першому турі перемогу також здобула ультраправа партія "Національне об'єднання".

Про те, що змінять парламентські вибори у Франції та чого чекати Україні, - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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