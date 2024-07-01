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В Париже вспыхнули протесты из-за победы на выборах партии Марин Ле Пен

Фото: во Франции сторонники левых партий вышли на протесты (x.com/JDungelhoeff)
Автор: Валерий Савицкий

Вечером в воскресенье, 30 июня, в Париже вспыхнули протесты из-за победы в первом туре парламентских выборов ультраправой партии "Национальное объединение" во главе с Марин Ле Пен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на France 24.

На столичной площади Республики собрались сторонники "Нового народного фронта" - альянса левых политсил, в который входят французские социалисты, коммунисты, зеленые и партия "Франция непокоренная".

Причиной митинга стало второе место "Нового народного фронта" в первом туре парламентских выборов.

Митингующие, большинство которых были молодыми, скандировали лозунги, похожие на: "Фашисты - вон!".

18-летняя участница протеста отметила, что глубоко разочарована результатами и будет "ходить от двери к двери", чтобы убедить людей проголосовать во втором туре, иначе она будет жить "во Франции, которая не является той Францией, в которой она надеялась жить".

Парламентские выборы во Франции

В начале июня в странах ЕС состоялись выборы в Европейский парламент. По их итогам, во Франции партия президента Эммануэля Макрона потерпела поражение, набрав более 15%. В то же время, ультраправая партия "Национальное объединение" пророссийской Марин Ле Пен набрала более 30%.

Из-за таких результатов, Макрон распустил Национальное собрание Франции и объявил в стране досрочные парламентские выборы.

Первый тур выборов состоялся в воскресенье, 30 июня. По результатам экзит-полов, в первом туре победу также одержала ультраправая партия "Национальное объединение".

О том, что изменят парламентские выборы во Франции и чего ждать Украине, - читайте в материале РБК-Украина.

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Франция