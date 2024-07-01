В Париже вспыхнули протесты из-за победы на выборах партии Марин Ле Пен

Парламентские выборы во Франции

В начале июня в странах ЕС состоялись выборы в Европейский парламент. По их итогам, во Франции партия президента Эммануэля Макрона потерпела поражение, набрав более 15%. В то же время, ультраправая партия "Национальное объединение" пророссийской Марин Ле Пен набрала более 30%.

Из-за таких результатов, Макрон распустил Национальное собрание Франции и объявил в стране досрочные парламентские выборы.

Первый тур выборов состоялся в воскресенье, 30 июня. По результатам экзит-полов, в первом туре победу также одержала ультраправая партия "Национальное объединение".

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