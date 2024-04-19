У Парижі невідомий погрожував вибухом в іранському консульстві

Невідомий чоловік погрожує вибухом в іранському консульстві в Парижі, Франція.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFMTV.com та L'Orient-Le Jour.

За даними видання, у п'ятницю, 19 квітня, близько 11:00 за місцевим часом до будівлі іранського консульства увійшов озброєний чоловік.

На місці події вже працює паризька поліція. Відомо, що навколо консульства було установлено "периметр безпеки" та обмежено пересування цивільних осіб.

Також була закрита лінія метро 6 на ділянці між станціями La Motte-Picquet - Grenelle та Charles-de-Gaulle - Etoile.

Як пише L'Orient-Le Jour, було залучено елітний підрозділ поліції Парижу - BRI. Також "свідок побачив чоловіка, який ніс гранату або вибуховий жилет".

Оновлено о 16:55.

Французькі ЗМІ повідомляють, що невідомого чоловіка було затримано. За попередніми даними, вибухівки при ньому не було.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомило, що 13 квітня в торговому центрі Westfield Bondi Junction у Сіднеї чоловік наніс ножові поранення людям. Тоді в результаті нападу загинуло шість людей. Зловмисник був застрелений правоохоронцем. За даними поліції, нападник діяв сам.

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