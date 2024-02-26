У Парижі лідери ЄС зустрілись для того, щоб "розбити ідею Путіна про перемогу"

Як розповів один з радників президента Франції Еммануеля Макрона, європейські лідери зустрілися, щоб "розбити ідею Путіна про те, що він перемагає".

Також вони мають обговорити постачання боєприпасів в Україну на тлі того, що Росія посилила свій наступ на фронті.

"Наша мета - розбити цю ідею, в яку він хоче, щоб ми повірили, що він якимось чином переможе", - сказав радник.

За його словами, цією зустріччю Макрон хотів розвіяти "приреченість і похмурість" Мюнхенської конференції з безпеки, яка збіглася зі смертю Олексія Навального.

Також на зустрічі Чехія виразила намір лобіювати ініціативу закупівлі сотень тисяч боєприпасів у третіх країнах.

Мюнхенська конференція з безпеки

У п'ятницю, 16 лютого стартувала Мюнхенська безпекова конференція. Понад 150 світових лідерів зібралися в Німеччині, щоб обговорити проблеми у сфері глобальної безпеки. Допомога Україні була однією з головних тем.

Участь в Мюнхенській конференції взяв і президент Володимир Зеленський. Він виступав на конференції у суботу, 17 лютого. З головними заявами президента можна ознайомитися в матеріалі РБК-Україна.

Анонсована допомога Україні

На полях Мюнхенської конференції з безпеки президент Чехії Петр Павел заявив, що Прага знайшла по світу 800 тисяч снарядів 155-го та 122-го калібрів, які вже найближчими тижнями можна буде передати Україні.

А прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен оголосила про рішення передати Україні всю артилерію, яку її країна має в запасі.

Крім того, у Мюнхені українська делегація підписала угоду з німецькою компанією Rheinmetall про відкриття в Україні заводу з виробництва снарядів.

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