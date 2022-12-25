У Парижі в ході заворушень поранено 30 поліціянтів

Також, за заявою пана Нуньєса, було перевернуто щонайменше чотири автомобілі, один із них був підпалений.

Префект паризької поліції зазначив, що насильницькі дії вчинили кілька десятків людей.

Мітинг курдської громади на знак протесту проти жорстокого вбивства відвідувачів курдського культурного центру розпочався на площі Республіки, потім він розділився на дві частини.

На сусідніх вулицях почалися запеклі сутички з поліцією. Зіткнення довкола площі тривали до 15 години.

У п'ятницю в Парижі чоловік віком близько 60 років вчинив стрілянину в 10-му окрузі. Три людини загинули.

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