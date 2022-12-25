В Париже в ходе беспорядков ранены 30 полицейских

Также, по заявлению господина Нуньеса, были перевернуты по меньшей мере четыре автомобиля, один из них был подожжен.

Префект парижской полиции отметил, что насильственные действия совершили несколько десятков человек.

Митинг курдской общины в знак протеста против жестокого убийства посетителей курдского культурного центра начался на площади Республики, затем он разделился на две части.

На соседних улицах начались ожесточенные столкновения с полицией. Столкновения вокруг площади продолжались до 15 часов.

В пятницу в Париже мужчина в возрасте около 60 лет устроил стрельбу в 10-м округе. Три человека погибли.

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