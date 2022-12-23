В Париже мужчина устроил стрельбу, много раненых
В Париже мужчина в возрасте около 60 лет устроил стрельбу в 10-м округе. Шесть человек получили ранения.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на BFM TV.
Отмечается, что один из пострадавших получил серьезные ранения.
В целом мужчина произвел около семи-восьми выстрелов, в результате чего на улице возникла паника. Стрелка уже задержали, однако мотивы его пока неизвестны.
Префектура полиции призвала горожан избегать места происшествия и позволить экстренным службам выполнять свою работу.
Как отмечаются свидетели, один из пострадавших получил ранение в икру во время пребывания в парикмахерской. Его уже госпитализировали.
Первый заместитель мэра Парижа Эммануэль Грегуар поблагодарил полицию за оперативное реагирование. Он сообщил, что находится в контакте с префектурой полиции и прокуратурой, чтобы узнать все подробности.
Обновлено в 13:59
К сожалению, в результате стрельбы погибли два человека.
"Начато расследование по факту убийства, добровольного убийства и насилия при отягчающих обстоятельствах. В настоящее время 69-летний мужчина задержан и взят под стражу", - сообщили в прокуратуре.
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