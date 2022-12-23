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В Париже мужчина устроил стрельбу, много раненых

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Пятница 23 декабря 2022 14:04
В Париже мужчина устроил стрельбу, много раненых Фото: в Париже мужчина устроил стрельбу, много раненых (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Париже мужчина в возрасте около 60 лет устроил стрельбу в 10-м округе. Шесть человек получили ранения.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на BFM TV.

Отмечается, что один из пострадавших получил серьезные ранения.

В целом мужчина произвел около семи-восьми выстрелов, в результате чего на улице возникла паника. Стрелка уже задержали, однако мотивы его пока неизвестны.

Префектура полиции призвала горожан избегать места происшествия и позволить экстренным службам выполнять свою работу.

Как отмечаются свидетели, один из пострадавших получил ранение в икру во время пребывания в парикмахерской. Его уже госпитализировали.

Первый заместитель мэра Парижа Эммануэль Грегуар поблагодарил полицию за оперативное реагирование. Он сообщил, что находится в контакте с префектурой полиции и прокуратурой, чтобы узнать все подробности.

Обновлено в 13:59

К сожалению, в результате стрельбы погибли два человека.

"Начато расследование по факту убийства, добровольного убийства и насилия при отягчающих обстоятельствах. В настоящее время 69-летний мужчина задержан и взят под стражу", - сообщили в прокуратуре.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно в Страсбурге арестовали выходцев из России и Таджикистана по подозрению в подготовке терактов на территории Франции.

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