У Парижі чоловік напад із ножем на перехожих, є поранені

Зловмисник влаштував різанину о 7:35 ранку за місцевим часом (05:35 за Києвом) на станції, що обслуговує внутрішні поїзди та поїзди, що прямують до Швейцарії та Італії.

Префект поліції Парижа Лоран Нуньєс зазначив, що внаслідок атаки одна людина отримала небезпечні для життя поранення у живіт, двоє інших зазнали легких поранень. Ще одна людина отримала гостру реакцію на стрес після того, як стала свідком нападу.

За словами Нуньєса, підозрюваний є громадянином Малі, він добровільно повідомив поліції, що страждає від "психічних проблем" і має при собі ліки.

Він пред'явив поліції італійське водійське посвідчення, в якому вказана дата його народження - 1 січня 1992 року. Його італійські документи були в порядку - він легально проживав у країні з 2016 року і не мав судимостей.

"Підозрюваний не вигукував жодних релігійних гасел під час нападу", - повідомило джерело в поліції.

Паризька прокуратура заявила, що підозрюваний міг використовувати ніж і молоток, їх відправили на експертизу.

Допит підозрюваного припинили через його "несумісний" психічний стан і помістили його під варту для надання психіатричної допомоги.

Інцидент стався менш ніж за півроку до початку Олімпійських ігор 2024 року в Парижі, які, як очікується, відвідають 15 мільйонів туристів.

Атаки на перехожих у Парижі

У грудні минулого року в Парижі прихильник радикальних ісламських поглядів напав на перехожих. Внаслідок атаки загинув турист із Німеччини, ще двоє людей отримали поранення.

У січні 2023 року на Північному вокзалі Парижа невідомий напав на перехожих із ножем. Поранення отримали шестеро людей, зокрема офіцер поліції.

А в грудні 2022 року невідомий чоловік влаштував стрілянину в 10-му окрузі Парижа. Шестеро людей отримали поранення.

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