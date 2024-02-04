В Париже мужчина напал с ножом на прохожих, есть раненые

Злоумышленник устроил резню в 7:35 утра по местному времени (05:35 по Киеву) на станции, которая обслуживает внутренние поезда, а также поезда, следующие в Швейцарию и Италию.

Префект полиции Парижа Лоран Нуньес отметил, что в результате атаки один человек получил опасные для жизни ранения в живот, двое других получили легкие ранения. Еще один человек получил острую реакцию на стресс после того, как стал свидетелем нападения.

По словам Нуньеса, подозреваемый является гражданином Мали, он добровольно сообщил полиции, что страдает от "психических проблем" и имеет при себе лекарства.

Он предъявил полиции итальянское водительское удостоверение, в котором указана дата его рождения - 1 января 1992 года. Его итальянские документы были в порядке - он легально проживал в стране с 2016 года и не имел судимостей.

"Подозреваемый не выкрикивал никаких религиозных лозунгов во время нападения", - сообщил источник в полиции.

Парижская прокуратура заявила, что подозреваемый мог использовать нож и молоток, которые отравлены на экспертизу.

Допрос подозреваемого прекратили из-за его "несовместимого" психического состояния и поместили его под стражу для оказания психиатрической помощи.

Инцидент произошел менее чем за полгода до начала Олимпийских игр 2024 года в Париже, которые, как ожидается, посетят 15 миллионов туристов.

Атаки на прохожих в Париже

В декабре прошлого года в Париже сторонник радикальных исламских взглядов напал на прохожих. В результате атаки погиб турист из Германии, еще два человека получили ранения.

В январе 2023 года на Северном вокзале Парижа неизвестный напал на прохожих с ножом. Ранения получили шесть человек, в том числе офицер полиции.

А в декабре 2022 года неизвестный мужчина устроил стрельбу в 10-м округе Парижа. Шесть человек получили ранения.

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