ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Париже вводят обязательный масочный режим на улице

Автор: РБК-Украина

Власти Парижа приняли решение ввести обязательный масочный режим на всей территории города. Постановление вступит в силу с 28 августа.

Самые читаемые новости

Об этом заявила заместитель мэра по проблемам здравоохранения Анн Суйри, передает Le Figaro.

"Ношение масок станет обязательным на всей территории Парижа с пятницы с 08:00 (09:00 по киевскому времени)", - заявила она.

Ранее премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил, что Париж был квалифицирован как один из городов с активным распространением коронавируса. Он добавил, что выступает за повсеместное ношение масок на территории всех крупных городов страны.

Напомним, ранее сообщалось, что во Франции в публичных закрытых помещениях является обязательным ношение масок.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ПарижФранциякарантин