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В Париже во время протестов задержали 42 человека, восемь полицейских пострадали

Автор: Роман Тверденко

В ходе протестов против полиции задержали 42 участника акций. Среди полицейских пострадали восемь человек.

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Об этом сообщает полиция Парижа.

В ходе протестов против закона об уголовном наказании за распространение фото и видео с полицейскими участники акции разбили окна супермаркета, агентства недвижимости и банка. Также они бросали петарды камни и прочие предметы в полицейских.

Сотрудники отвечали на это применением слезоточивого газа.

Полиция заявила, что в Париже в субботу, 5 декабря, в протестах участвовали пять тысяч человек. Всего по стране вышли на марши около 52,3 тысяч человек, что значительно меньше чем неделю назад. Тогда только в Париже в акциях участвовали 46 тысяч человек, а по стране - 133 тысячи.

Отметим, что согласно законопроекту "о глобальной безопасности", за распространение материалов с правоохранителями при исполнении предлагают наказывать одним годом лишения свободы и штрафом в 45 тысяч евро.

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