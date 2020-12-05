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У Парижі під час протестів затримали 42 людини, вісім поліцейських постраждали

Автор: Роман Тверденко

У ході протестів проти поліції затримали 42 учасника акцій. Серед поліцейських постраждали вісім людей.

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Про це повідомляє поліція Парижа.

У ході протестів проти закону про кримінальне покарання за розповсюдження фото і відео з поліцейськими учасники акції розбили вікна супермаркету, агентства нерухомості і банку. Також вони кидали петарди каміння та інші предмети в поліцейських.

Співробітники відповідали на це застосуванням сльозогінного газу.

Поліція заявила, що в Парижі в суботу, 5 грудня, у протестах взяли участь п'ять тисяч осіб. Всього по країні вийшли на марші близько 52,3 тисяч чоловік, що значно менше ніж тиждень тому. Тоді тільки в Парижі в акціях брали участь 46 тисяч чоловік, а по країні - 133 тисячі.

Зазначимо, що згідно законопроекту "про глобальної безпеки", за поширення матеріалів з правоохоронцями при виконанні пропонують карати одним роком позбавлення волі і штрафом у 45 тисяч євро.

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