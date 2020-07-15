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У Парижі відновив роботу Disneyland

Париж, Середа 15 липня 2020 17:32
У Парижі відновив роботу Disneyland
Фото: Disneyland (pixabay)
Автор: Лера Полищук

Гостям парку розваг доведеться реєструватися для відвідування заздалегідь

В Парижі, Франція, парк розваг Disneyland відкрився після його закриття з-за спалаху COVID-19. Парк був закритим 133 дні.

Про це повідомляє France24.

"Через 133 дні після закриття, Disneyland Paris став останнім великим французьким парком розваг, який відновив свою роботу в середу", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що в парку розваг будуть діяти епідеміологічні заходи.

Відвідувачі повинні будуть заздалегідь реєструвати для відвідування парку. На цей час в Disneyland вводиться обмеження на кількість відвідувачів щодня - 24 тисячі осіб замість 80 тисяч в докарантинний період.

Також гості парку розваг зобов'язані будуть носити маски, а по всій території будуть встановлені антисептики.

Нагадаємо, 12 травня в Шанхаї відновив роботу Disneyland.

Крім того, у Парижі повністю відкрилася для відвідування туристів Ейфелева вежа.

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