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В Париже умер первый президент Ирана

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Париж, Суббота 09 октября 2021 23:02
В Париже умер первый президент Ирана Фото: в Париже умер первый президент Ирана (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

В Париже умер первый президент Ирана после революции 1979 года Аболхассан Банисадр, бежавший в изгнание во Францию. Ему было 88 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на BBC.

Банисадр скончался в больнице после продолжительной болезни.

Избранный президентом в 1980 году Банисадр был подвергнут импичменту через 16 месяцев после вступления в должность за то, что бросил вызов растущей власти духовенства. Он бежал во Францию, где и провел остаток своей жизни.

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