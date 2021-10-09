В Париже умер первый президент Ирана
Фото: в Париже умер первый президент Ирана (Getty Images)
В Париже умер первый президент Ирана после революции 1979 года Аболхассан Банисадр, бежавший в изгнание во Францию. Ему было 88 лет.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на BBC.
Банисадр скончался в больнице после продолжительной болезни.
Избранный президентом в 1980 году Банисадр был подвергнут импичменту через 16 месяцев после вступления в должность за то, что бросил вызов растущей власти духовенства. Он бежал во Францию, где и провел остаток своей жизни.