У Парижі помер перший президент Ірану
Фото: у Парижі помер перший президент Ірану (Getty Images)
У Парижі помер перший президент Ірану після революції 1979 року Аболхассан Банісадр, який втік у вигнання до Франції. Йому було 88 років.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на BBC.
Банісадр помер у лікарні після тривалої хвороби.
Обраний президентом в 1980 році Банісадр був підданий імпічменту через 16 місяців після вступу на посаду за те, що кинув виклик владі духовенства, що зростала. Він втік до Франції, де і провів залишок свого життя.