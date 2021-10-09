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У Парижі помер перший президент Ірану

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Париж, Субота 09 жовтня 2021 23:02
У Парижі помер перший президент Ірану Фото: у Парижі помер перший президент Ірану (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

У Парижі помер перший президент Ірану після революції 1979 року Аболхассан Банісадр, який втік у вигнання до Франції. Йому було 88 років.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на BBC.

Банісадр помер у лікарні після тривалої хвороби.

Обраний президентом в 1980 році Банісадр був підданий імпічменту через 16 місяців після вступу на посаду за те, що кинув виклик владі духовенства, що зростала. Він втік до Франції, де і провів залишок свого життя.

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