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В Париже спустя два года после пожара готовы к реставрации Нотр-Дама

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Париж, Воскресенье 19 сентября 2021 06:01
В Париже спустя два года после пожара готовы к реставрации Нотр-Дама Фото: в Париже спустя два года после пожара готовы к реставрации Нотр-Дама (twitter.com/CGdrawing)
Автор: Анна Полисученко

В Париже спустя два года после пожара готовы к реставрации Нотр-Дама. Поврежденные части здания уже укрепили гигантскими деревянными каркасами.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Reuters.

Технические укрепительные работы в Нотр-Дам-де-Пари завершены, что позволяет начать основную реставрацию собора.

Поврежденные части здания укрепили гигантскими деревянными каркасами в форме арки. Далее специалисты будут работать над восстановлением прежнего вида собора, в том числе 96-метрового шпиля, спроектированного еще в середине 1800-х годов.

Ожидается, что восстановительные работы начнутся в ближайшие месяцы после проведения тендера компаний-исполнителей. До этого, в сентябре начнется очистка внутренних стен и полов здания.

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