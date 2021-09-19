В Париже спустя два года после пожара готовы к реставрации Нотр-Дама. Поврежденные части здания уже укрепили гигантскими деревянными каркасами.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на Reuters .

Технические укрепительные работы в Нотр-Дам-де-Пари завершены, что позволяет начать основную реставрацию собора.

Поврежденные части здания укрепили гигантскими деревянными каркасами в форме арки. Далее специалисты будут работать над восстановлением прежнего вида собора, в том числе 96-метрового шпиля, спроектированного еще в середине 1800-х годов.

Ожидается, что восстановительные работы начнутся в ближайшие месяцы после проведения тендера компаний-исполнителей. До этого, в сентябре начнется очистка внутренних стен и полов здания.