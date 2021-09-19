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У Парижі через два роки після пожежі готові до реставрації Нотр-Дама

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Париж, Неділя 19 вересня 2021 06:01
У Парижі через два роки після пожежі готові до реставрації Нотр-Дама Фото: у Парижі через два роки після пожежі готові до реставрації Нотр-Дама (twitter.com/CGdrawing)
Автор: Анна Полисученко

У Парижі через два роки після пожежі готові до реставрації Нотр-Дама. Пошкоджені частини будівлі вже укріпили гігантськими дерев'яними каркасами.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters.

Технічні укріплювальні роботи в Нотр-Дам-де-Парі завершені, що дозволяє почати основну реставрацію собору.

Пошкоджені частини будівлі укріпили гігантськими дерев'яними каркасами у формі арки. Далі фахівці працюватимуть над відновленням колишнього вигляду собору, в тому числі 96-метрового шпиля, спроектованого ще в середині 1800-х років.

Очікується, що відновлювальні роботи почнуться в найближчі місяці після проведення тендеру компаній-виконавців. До цього, у вересні почнеться очищення внутрішніх стін і підлог будівлі.

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