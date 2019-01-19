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В Париже против "желтых жилетов" правоохранители использовали водометы

Новости » Происшествия    19.01.2019 - 21:00
В Париже против "желтых жилетов" правоохранители использовали водометы
Фото: протесты "желтых жилетов" во Франции (twitter.com/KareemN96)

Число задержанных возросло до 42 человек

В Париже, во время проведения антиправительственных акций "желтых жилетов", правоохранители использовали водометы против митингующих на пути к площади Инвалидов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFM TV.

Сообщается, что участники акции выразили свою обеспокоенность происшествием, так как акция была согласована с городскими властями. Также стало известно, что число задержанных возросло до 42 человек.

На акциях протестов "желтых жилетов" в Ренне, во время столкновений, получили травмы двое полицейских. Правоохранителям пришлось применить слезоточивый газ в Лионе и Канне.

За данными полиции, в субботних акциях по всей стране приняли участие около 27 тыс. митингующих.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что во Франции началась новая волна протестов "желтых жилетов". Полицейские установили усиленное патрулирование вокруг зданий правительства и на Елисейских полях. 

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Новости Украины ФранцияЖелтые жилеты
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