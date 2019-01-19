У Парижі проти "жовтих жилетах" правоохоронці використовували водомети

Фото: протести "жовтих жилетах" у Франції (twitter.com/KareemN96)

Кількість затриманих зросла до 42 осіб

В Парижі, під час проведення антиурядових акцій "жовтих жилетів", правоохоронці використовували водомети проти мітингувальників на шляху до площі Інвалідів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFM TV.

Повідомляється, що учасники акції висловили свою стурбованість подією, так як акція була узгоджена з міською владою. Також стало відомо, що кількість затриманих зросла до 42 осіб.

На акціях протестів "жовтих жилетах" в Ренні, під час зіткнень, отримали травми двоє поліцейських. Правоохоронцям довелося застосувати сльозогінний газ в Ліоні і Канні.

За даними поліції, в суботніх акціях по всій країні взяли участь близько 27 тис. мітингувальників.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що у Франції почалася нова хвиля протестів "жовтих жилетах". Поліцейські встановили посилене патрулювання навколо будівель уряду і на Єлисейських полях.