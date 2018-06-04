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Интервью

В Париже приступили к сносу двух последних лагерей беженцев

НовостиПроисшествия    04.06.2018 - 09:54
Фото: полиция Франции (flickr/Police Nationale)
Фото: полиция Франции (flickr/Police Nationale)

Мигрантов расселят из незаконных лагерей в специальные центры  

Полиция Парижа (Франция) в понедельник утром приступила к ликвидации двух последних стихийных лагерей беженцев. Об этом сообщает Reuters.

Сообщается, что власти сносят лагерь в Порт-де-Пуассонни на северо-востоке Парижа, а также рядом с каналом Сен-Мартен. По оценкам французских правоохранителей, в этих палаточных лагерях находятся около 550 и 450 беженцев соответственно. Они будут подвергнуты тщательной проверке, после чего государственные службы решат вопрос об их расселении.

Отметим, на прошлой неделе ликвидировали более крупный лагерь "Милленайр", в котором проживали около тысячи мигрантов.

Напомним, в январе президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в стране больше не будет самовольных лагерей для беженцев.

 

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Теги публикации: Франция, Париж, Беженцы  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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