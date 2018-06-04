У Парижі приступили до знесення двох останніх таборів біженців

Мігрантів розселять з незаконних таборів до спеціальних центрів

Поліція Парижа (Франція) в понеділок вранці приступила до ліквідації двох останніх стихійних таборів біженців. Про це повідомляє Reuters.

Повідомляється, що влада зносить табір в Порт-де-Пуассонні на північному сході Парижа, а також поруч з каналом Сен-Мартен. За оцінками французьких правоохоронців, у цих таборах перебувають близько 550 та 450 біженців відповідно. Вони будуть піддані ретельній перевірці, після чого державні служби вирішать питання про їх розселення.

Відзначимо, минулого тижня ліквідували більш великий табір "Мілленайр", в якому проживали близько тисячі мігрантів.

Нагадаємо, в січні президент Франції Еммануель Макрон заявив, що в країні більше не буде самовільних таборів для біженців.