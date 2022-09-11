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У Парижі запропонують скоротити освітлення Ейфелевої вежі на тлі енергокризи

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Париж, Неділя 11 вересня 2022 06:12
У Парижі запропонують скоротити освітлення Ейфелевої вежі на тлі енергокризи Фото: Ейфелева вежа (twitter.com/visegrad24)
Автор: Артур Родивилов

Мер Парижа Енн Ідальго запропонує скоротити час освітлення Ейфелевої вежі на тлі енергетичної кризи і надзвичайної кліматичної ситуації.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Journal du dimanche.

336 золотих прожекторів вежі згасають о першій годині ночі, але пропонується, що тепер вони будуть згасати о 23:45, коли вежу залишають останні відвідувачі.

Керівна компанія Ейфелевої вежі SETE пояснила, що всупереч розхожій думці, нічне освітлення вежі складає всього 4% річного рахунку за електроенергію пам'ятника, і миготіння 20 тисяч миготливих протягом 5 хвилин на початку кожної години світлодіодів - це енергоефективне обладнання.

Отже, захід, про який буде оголошено 13 вересня, має символічний характер. Жан-Франсуа Мартінс, президент SETE, сказав, що досягнута економія енергії не буде феноменальною, але "як найбільш відвідуваний пам'ятник у світі ми маємо показати приклад".

Нагадаємо, уряд Франції має намір прийняти ряд непопулярних заходів заради підвищення енергоефективності малого бізнесу.

Підприємців зобов'яжуть тримати двері магазинів закритими при справній кліматичній системі, а також обмежать час роботи неонової реклами.

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Служба безпеки України Париж
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