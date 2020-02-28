В Париже из-за пожара эвакуировали вокзал

В Париже из-за пожара вблизи Лионского вокзала эвакуировали людей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение французской полиции в Twitter.

Сообщается, что сотрудники полиции проводят эвакуацию людей с территории вокзала.

"Сейчас происходит пожар в окрестностях Лионского вокзала", - говорится в сообщении полиции.

По некоторым данным, огнем охвачены транспортные средства, припаркованные возле вокзала.

Напомним, в Черниговской области на территории военного полигона горели палатки, в результате инцидента пострадали три человека. В районе поселка Гончаровское Черниговского района на территории 242 общевойскового полигона ночью произошел пожар в двух военных палатках. Палатки сгорели, причина и убытки устанавливаются.

Как сообщало РБК-Украина, ранее под Киевом загорелся автобус с пассажирами. Задымление во время движения выявили полицейские на стационарном посту, после чего догнали автобус и потушили пламя при помощи огнетушителей. По словам водителя, причиной возгорания стала электропроводка. В результате инцидента пострадавших не было.

До этого в Киеве в результате пожаре на теплотрассе погибли три человека. Как установили спасатели, пожар произошел из-за возгорания мусора.