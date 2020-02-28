Под Черниговом горели военные палатки, есть пострадавшие

Иллюстративное фото (УНИАН)

В результате пожара пострадали три человека

В Черниговской области на территории военного полигона горели палатки, в результате инцидента пострадали три человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Департаменте по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОГА.

Сообщается, что в районе поселка Гончаровское Черниговского района на территории 242 общевойскового полигона ночью произошел пожар в двух военных палатках. Палатки сгорели, причина и ущерб устанавливаются.

"В результате пожара три человека получили ожоги верхних конечностей. К тушению пожара подразделения ГСЧС не привлекались", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее под Киевом загорелся автобус с пассажирами. Задымление во время движения выявили полицейские на стационарном посту, после чего догнали автобус и потушили пламя с помощью огнетушителей. По словам водителя, причиной возгорания стала электропроводка. В результате инцидента пострадавших не было.

До этого в Киеве в результате пожара на теплотрассе погибли три человека. Как установили спасатели, пожар произошел из-за возгорания мусора.