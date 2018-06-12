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У Парижі поліція затримала захопника заручників

НовиниНадзвичайні події    12.06.2018 - 21:13
Фото: поліція Парижа (twitter.com PGrasset1)
Фото: поліція Парижа (twitter.com PGrasset1)

У Парижі нападник затриманий і заарештований, а життю заручників нічого не загрожує

В Парижі чоловіка , який захопив заручників, затримала французька поліція. Про це з посиланням на правоохоронців передає Figaro.

Повідомляється, що нападник затриманий і заарештований, а життю заручників нічого не загрожує.

Також відомо, що в результаті інциденту ніхто не постраждав.

Мер Парижа Анн Ідальго вже висловила подяку поліції і рятувальним службам за їх професіоналізм.

Попередньо повідомляється, що французькі спецпризначенці взяли штурмом будівлю, в якій знаходився загарбник. На даний момент ім'я нападника не називається.

Нагадаємо, у вівторок, 12 червня, у Парижі (Франція) невідомий взяв у заручники трьох осіб в будівлі в північному районі міста. Згодом стало відомо, що від захопника заручників змогли втекти чоловік, якого зловмисник поранив, та вагітна жінка.  

Раніше повідомлялося, що зловмисник облив заручників бензином і погрожував вбити їх, якщо поліція не буде виконувати його вимоги. Він вимагав зв'язати його з посольством Ірану.

Захоплення заручників у Парижі: подробиці (оновлюється) Захоплення заручників у Парижі: вагітній жінці вдалося втекти
Теги публікації: Париж  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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