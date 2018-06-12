У Парижі поліція затримала захопника заручників

У Парижі нападник затриманий і заарештований, а життю заручників нічого не загрожує

В Парижі чоловіка , який захопив заручників, затримала французька поліція. Про це з посиланням на правоохоронців передає Figaro.

Повідомляється, що нападник затриманий і заарештований, а життю заручників нічого не загрожує.

Також відомо, що в результаті інциденту ніхто не постраждав.

Мер Парижа Анн Ідальго вже висловила подяку поліції і рятувальним службам за їх професіоналізм.

La prise d'otage rue des Petites écuries est terminée. L'individu a été interpellé. Les otages sont sains et saufs. J'adresse mes sincères remerciements aux forces de police et de secours, qui ont une fois encore démontré leur sang-froid et leur professionnalisme. #Paris10 — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) June 12, 2018

Попередньо повідомляється, що французькі спецпризначенці взяли штурмом будівлю, в якій знаходився загарбник. На даний момент ім'я нападника не називається.

Нагадаємо, у вівторок, 12 червня, у Парижі (Франція) невідомий взяв у заручники трьох осіб в будівлі в північному районі міста. Згодом стало відомо, що від захопника заручників змогли втекти чоловік, якого зловмисник поранив, та вагітна жінка.

Раніше повідомлялося, що зловмисник облив заручників бензином і погрожував вбити їх, якщо поліція не буде виконувати його вимоги. Він вимагав зв'язати його з посольством Ірану.