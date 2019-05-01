В Париже полиция задержала 200 участников первомайских беспорядков

В Париже в районе Монпарнас полиция задержала более 200 человек в связи с беспорядками, которые начались во время первомайских демонстраций. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Local.

148 человек из задержанных были арестованы. Полиция провела проверку более 12,4 тыс. протестующих.

Правоохранители применили против демонстрантов слезоточивый газ. Отмечается, что на демонстрациях в Париже собрались профсоюзные активисты, "желтые жилеты" и антикапиталисты. Силы безопасности приведены в состояние повышенной готовности.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 1-го мая в столице Франции Париже произошли столкновения между полицией и митингующими. ПравоохранителиПолиция неоднократно использовала слезоточивый газ, чтобы установить контроль над толпой.

Кроме того, во Франции полиция задержала четырех человек, которые подозреваются в организации теракта против правоохранителей. Отмечается, что подозреваемые были задержаны при попытке приобрести оружие.