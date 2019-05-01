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У Парижі поліція затримала 200 учасників першотравневих заворушень


Поліція провела перевірку понад 12,4 тис. протестувальників

В Парижі в районі Монпарнас поліція затримала понад 200 осіб у зв'язку з безладами, які почалися під час першотравневих демонстрацій. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Local.

148 осіб із затриманих були арештовані. Поліція провела перевірку понад 12,4 тис. протестувальників.

Правоохоронці застосували проти демонстрантів сльозогінний газ. Відзначається, що на демонстраціях у Парижі зібралися профспілкові активісти, "жовті жилети" і антикапіталісти. Сили безпеки приведено у стан підвищеної готовності.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 1-го травня в столиці Франції Парижі сталися зіткнення між поліцією і мітингувальниками. ПравоохоронціПоліція неодноразово використовувала сльозогінний газ, щоб встановити контроль над натовпом.

Крім того, у Франції поліція затримала чотирьох осіб, які підозрюються в організації теракту проти правоохоронців. Відзначається, що підозрювані були затримані при спробі придбати зброю.

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