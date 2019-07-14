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У Парижі поліція затримала 152 протестувальників

Новини » Суспільство    14.07.2019 - 18:04
У Парижі поліція затримала 152 протестувальників
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Протестувальники будують барикади на Єлисейських Полях

В Парижі 152 людини були затримані в неділю, 14 липня, під час святкування Дня взяття Бастилії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Еuronews.

Повідомляється, що "жовті жилети" освистали президента Франції Еммануеля Макрона, коли він їхав у відкритому автомобілі по Єлисейських полях до площі Конкорд.

Як відомо, влада заборонила проводити акції протесту в кварталах, де проходять урочисті заходи. Щоб не привертати завчасно увагу влади, маніфестанти взяли повітряні кульки. Незабаром витіснили протестувальників з місця проведення параду, між ними та правоохоронцями сталися сутички. Протестувальники перемістилися в район Єлисейських Полів. Вони стягують на головну вулицю французької столиці залізні огорожі, що залишилися на тротуарах. Тривають зіткнення з поліцією. Правоохоронці застосовують сльозогінний газ.

В даний момент повідомляється про затримання вже 152 осіб. Серед затриманих у тому числі лідери «жовтих жилетах. Більшість правопорушень пов'язані з організацією неоголошених демонстрацій", "актами насильства щодо осіб, які охороняють громадський порядок" і "посяганням на громадське майно" або "незаконним носінням зброї".

Нагадаємо, у Франції в ході акцій "жовтих жилетах" у суботу, 11 травня, відбулися зіткнення протестуючих з поліцією в містах Нант і Ліон, правоохоронці застосували сльозогінний газ.

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