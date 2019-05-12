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Во Франции в ходе столкновений на акциях "желтых жилетов" пострадали полицейские

Новости » Происшествия    12.05.2019 - 00:31
Во Франции в ходе столкновений на акциях "желтых жилетов" пострадали полицейские
Фото: столкновения в Париже (twitter.com/CGTNOfficial)

Наибольшее число участников собрали акции в Париже, Лионе, Нанте и Монпелье

Во Франции в ходе акций "желтых жилетов" в субботу, 11 мая, произошли столкновения протестующих с полицией в городах Нант и Лион, правоохранители применили слезоточивый газ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Ouest France.

По данным МВД Франции в субботу на улицы по всей стране вышли 18,6 тысячи человек, в то время как активисты движения утверждают, что на субботнюю акцию собрались 37 тыс. участников.

Наибольшее число участников собрали акции в Париже, Лионе, Нанте и Монпелье.

В частности в городе Нант на западе Франции, где произошли столкновения полицией, на манифестацию "желтых жилетов" вышло около 3 тысяч человек.

Протестующие разбили витрины местных агентств по трудоустройству и Молодежной экономической палаты Франции - полиция применила слезоточивый газ и водометы для их разгона, задержаны 26 человек.

Кроме того начато расследование против автомобилиста, угрожавшего направить машину на нескольких правоохранителей.

В городе Лион на востоке Франции на улицы вышли примерно 2,5 тысячи "желтых жилетов". В ходе манифестаций были разбиты витрины и разрушены несколько трамвайных остановок.

Там полиция также применила слезоточивый газ.

В префектуре местной полиции сообщили, что в результате столкновений пострадали 10 полицейских, задержаны восемь протестующих.

Напомним, в конце апреля в Страсбурге (Франция) во время очередной акции протеста движения "желтых жилетов" произошли столкновения, в результате которых пострадали люди.

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