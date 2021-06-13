В Париже полиция разогнала антикарантинную вечеринку. На ней собрались сотни людей

В центре столицы Франции полиция пресекла массовое собрание молодежи. Вечеринка проводилась с нарушением санитарных норм.
Об этом сообщает полиция в Twitter.
Несколько сотен молодых людей в пятницу вечером собрались перед Домом людей с особыми потребностями во французской столице. Отмечается, что участники акции были без масок и игнорировали правила социальной дистанции.
Около полуночи полиция пресекла это собрание.
Правоохранители действовали в целом корректно, но против некоторых лиц был применен слезоточивый газ
Ранее сообщалось, что в коммуне Льерон устроили вечеринку с участием двух тысяч человек. При попытке разгона произошли столкновения с полицейскими. Правоохранителям пришлось отступить и контролировать подступы к месту проведения мероприятия в ожидании подкрепления.
В ходе столкновений был сожжен один из автомобилей полицейских. Три правоохранителя получили легкие травмы.