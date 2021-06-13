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В Париже полиция разогнала антикарантинную вечеринку. На ней собрались сотни людей

Автор: Артур Родивилов

В центре столицы Франции полиция пресекла массовое собрание молодежи. Вечеринка проводилась с нарушением санитарных норм.

Об этом сообщает полиция в Twitter.

Несколько сотен молодых людей в пятницу вечером собрались перед Домом людей с особыми потребностями во французской столице. Отмечается, что участники акции были без масок и игнорировали правила социальной дистанции.

Около полуночи полиция пресекла это собрание.

Правоохранители действовали в целом корректно, но против некоторых лиц был применен слезоточивый газ

Ранее сообщалось, что в коммуне Льерон устроили вечеринку с участием двух тысяч человек. При попытке разгона произошли столкновения с полицейскими. Правоохранителям пришлось отступить и контролировать подступы к месту проведения мероприятия в ожидании подкрепления.

В ходе столкновений был сожжен один из автомобилей полицейских. Три правоохранителя получили легкие травмы.

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