В Париже на первомайских демонстрациях произошли беспорядки

В столице Франции Париже во время первомайских демонстраций произошли столкновения между полицией и митингующими. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Полиция неоднократно использовала слезоточивый газ, чтобы установить контроль над толпой, которая собиралась возле парижского вокзала Монпарнас для главной акции протеста.

Парижская полиция сообщила, что офицеры провели более 9 тыс. "профилактических обысков" сумок и арестовала 165 человек перед маршем.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что во Франции полиция задержала четырех человек, которые подозреваются в организации теракта против правоохранителей. Отмечается, что подозреваемые были задержаны при попытке приобрести оружие.

Кроме того, во Франции судьи по борьбе с терроризмом рекомендовали привлечь к суду 14 человек, подозреваемых в атаке на редакцию журнала Charlie Hebdo в Париже в январе 2015 года.