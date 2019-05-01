У Парижі на першотравневих демонстраціях сталися заворушення

У столиці Франції Парижі під час першотравневих демонстрацій відбулися зіткнення між поліцією і мітингувальниками. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Поліція неодноразово використовувала сльозогінний газ, щоб встановити контроль над натовпом, який збирався біля паризького вокзалу Монпарнас для головної акції протесту.

Паризька поліція повідомила, що офіцери провели понад 9 тис. "профілактичних обшуків" сумок і заарештувала 165 осіб перед маршем.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що у Франції поліція затримала чотирьох осіб, які підозрюються в організації теракту проти правоохоронців. Відзначається, що підозрювані були затримані при спробі придбати зброю.

Крім того, у Франції судді по боротьбі з тероризмом рекомендували залучити до суду 14 осіб, підозрюваних в атаці на редакцію журналу Charlie Hebdo у Парижі в січні 2015 року.