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В Париже снова открылся Диснейленд. Из-за пандемии он не работал 8 месяцев

Автор: РБК-Украина

Закрытый из-за пандемии COVID парижский Диснейленд открылся спустя 8 месяцев простоя. При этом на территории тематического парка действуют ограничения.

Об этом пишет Reuters.

Сообщается, что сегодня Диснейленд открылся для посетителей. В то же время аниматоры в костюмах мультяшных персонажей из-за ограничений не могут традиционно обнимать посетителей для селфи и держатся на расстоянии.

Согласно правилам парка, тесное общение, в том числе объятия, временно приостановлены, а посетители старше шести лет обязаны носить маски.

По словам гендиректора парижского Диснейленда Наташи Рафальски, его открытие стало переломным моментом для всего туристического и гостиничного сектора Франции, который выходит из пандемии.

Напомним, ранее сообщалось, что парижский Диснейленд должен был возобновить работу еще в феврале 2021 года, но тогдашняя ситуация с пандемией во Франции не позволила это сделать.

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ПарижДиснейленд