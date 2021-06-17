У Парижі знову відкрився Діснейленд. Через пандемію він не працював 8 місяців

Закритий через пандемію COVID паризький Діснейленд відкрився через 8 місяців простою. При цьому на території тематичного парку діють обмеження.

Повідомляється, що сьогодні Діснейленд відкрився для відвідувачів. У той же час аніматори в костюмах мультяшних персонажів через обмеження не можуть традиційно обіймати відвідувачів для селфі й тримаються на відстані.

Згідно з правилами парку, тісне спілкування, в тому числі обійми, тимчасово припинені, а відвідувачі старше шести років зобов'язані носити маски.

За словами гендиректора паризького Діснейленду Наташі Рафальскі, його відкриття стало переломним моментом для всього туристичного і готельного сектора Франції, який виходить з пандемії.