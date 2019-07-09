В Париже объявили чрезвычайную ситуацию из-за климата

Власти Парижа после рекордной жары объявили, что город оказался в чрезвычайной ситуации из-за изменения климата. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на France 24.

Как сообщается, в Париже, как и в других городах страны объявлена чрезвычайная климатическая ситуация.

В мэрии Парижа заявили о создании "климатической академии" с целью просвещения молодежи и общественности по вопросам изменения климата.

"Париж создал "Академию климата". Эти меры направлены на то, чтобы сохранить цель Парижской соглашения, принятой в декабре 2015 года", - отметила помощница мэра Парижа по вопросам окружающей среды Селия Блауель.

Главной целью Парижского соглашения является удержание глобального потепления на уровне не более 2 градусов Цельсия по сравнению с периодом до индустриальной революции. Однако многие считают, что эта цель является уже недостаточной.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что в ходе саммита G20 лидеры стран Большой двадцатки согласились подписать заключительное коммюнике включая пункт о защите климата.

Кроме того, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что 2018 год стал самым негативным с точки зрения климатических изменений в истории наблюдений. По его словам, 2018 год побил все рекорды по отрицательным показателям.