У Парижі оголосили надзвичайну ситуацію через клімату

Влада Парижа після рекордної спеки оголосили, що місто виявився у надзвичайній ситуації через зміни клімату. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на France 24.

Як повідомляється, в Парижі, як і в інших містах країни оголошена надзвичайна кліматична ситуація.

В мерії Парижа заявили про створення "кліматичної академії" з метою виховання молоді та громадськості з питань зміни клімату.

"Париж створив "Академію клімату". Ці заходи спрямовані на те, щоб зберегти мета Паризької угоди, прийнятої в грудні 2015 року", - зазначила помічниця мера Парижа з питань навколишнього середовища Селія Блауель.

Головною метою Паризького угоди є утримання глобального потепління на рівні не більше 2 градусів Цельсія порівняно з періодом до індустріальної революції. Однак багато хто вважає, що ця мета є вже недостатньою.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що канцлер Німеччини Ангела Меркель повідомила, що в ході саміту G20 лідери країн Великої двадцятки погодилися підписати заключне комюніке включаючи пункт про захист клімату.

Крім того, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив, що 2018 рік став самим негативним з точки зору кліматичних змін в історії спостережень. За його словами, 2018 рік побив усі рекорди з від'ємним показниками.