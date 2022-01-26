В Париже началась нормандская встреча на уровне советников

В Париже (Франция) началась нормандская встреча на уровне политических советников. Представители Украины, России, Германии и Франции обсудят шаги по мирному урегулированию на Донбассе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".
Сообщается, что встреча началась в 13:00 по Киеву в Елисейском дворце. В ней принимают участие глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, замглавы администрации президента России Дмитрий Козак, советник немецкого канцлера Йенс Плетнер и советник президента Франции Эммануэль Бонн.
Напомним, ранее Ермак уже заявил, что разблокирование нормандского формата является сигналом готовности сторон к мирному урегулированию ситуации на Донбассе.
Он также в комментарии РБК-Украина опроверг, что на встрече в Париже будет обсуждаться возможность прямого контакта с Киева с представителями оккупационных властей на Донбассе, на чем традиционно настаивает российская сторона.