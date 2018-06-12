В Парижі чоловік захопив у заручники двох людей

Чоловік, який захопив заручників в Парижі, стверджує, що у нього є бомба
У Парижі (Франція) чоловік взяв у заручники двох людей. Про це з посиланням на інформацію місцевої поліції повідомляє Reuters.
"Чоловік захопив двох людей у заручники в Парижі", - говориться в повідомленні.
Як наголошується, поліція вважає, що цей інцидент не пов'язаний з тероризмом.
La police se tient prete a intervenir pic.twitter.com/maN5PCkzXk— Philippe Grasset (@PGrasset1) June 12, 2018
Крім того, France Info повідомляє, що інцидент стався в будівлі комп'ютерного підприємства на вулиці Petites-Ecuries.
June 12, 2018
Чоловік, який захопив заручників, стверджує, що у нього є бомба. Зазначений район перекритий.
L'homme prétend avoir une bombe avec lui et a deux otages. Les pompiers sont sur place. #PetitesEcuries #Paris pic.twitter.com/1tdGkthZvN— BGZZ ن (@bgzjul) June 12, 2018
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в американському штаті Флорида загинули четверо дітей, взяті напередодні в заручники.