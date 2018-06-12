В Парижі чоловік захопив у заручники двох людей

Чоловік, який захопив заручників в Парижі, стверджує, що у нього є бомба

У Парижі (Франція) чоловік взяв у заручники двох людей. Про це з посиланням на інформацію місцевої поліції повідомляє Reuters.

"Чоловік захопив двох людей у заручники в Парижі", - говориться в повідомленні.

Як наголошується, поліція вважає, що цей інцидент не пов'язаний з тероризмом.

La police se tient prete a intervenir pic.twitter.com/maN5PCkzXk — Philippe Grasset (@PGrasset1) June 12, 2018

Крім того, France Info повідомляє, що інцидент стався в будівлі комп'ютерного підприємства на вулиці Petites-Ecuries.

Чоловік, який захопив заручників, стверджує, що у нього є бомба. Зазначений район перекритий.

L'homme prétend avoir une bombe avec lui et a deux otages. Les pompiers sont sur place. #PetitesEcuries #Paris pic.twitter.com/1tdGkthZvN — BGZZ ن (@bgzjul) June 12, 2018

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в американському штаті Флорида загинули четверо дітей, взяті напередодні в заручники.