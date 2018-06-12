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В Парижі чоловік захопив у заручники двох людей

НовиниНадзвичайні події    12.06.2018 - 18:40
Фото: поліція Парижа (twitter.com PGrasset1)
Фото: поліція Парижа (twitter.com PGrasset1)

Чоловік, який захопив заручників в Парижі, стверджує, що у нього є бомба

У Парижі (Франція) чоловік взяв у заручники двох людей. Про це з посиланням на інформацію місцевої поліції повідомляє Reuters.

"Чоловік захопив двох людей у заручники в Парижі", - говориться в повідомленні.

Як наголошується, поліція вважає, що цей інцидент не пов'язаний з тероризмом.

Крім того, France Info повідомляє, що інцидент стався в будівлі комп'ютерного підприємства на вулиці Petites-Ecuries.

Чоловік, який захопив заручників, стверджує, що у нього є бомба. Зазначений район перекритий.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в американському штаті Флорида загинули четверо дітей, взяті напередодні в заручники.

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Теги публікації: Франція, Париж, заложники  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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