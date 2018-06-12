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Во Флориде погибли четверо детей, взятые накануне в заложники

НовостиПроисшествия    12.06.2018 - 08:36
Фото: полиция США (polit.ru)
Фото: полиция США (polit.ru)

Захват заложников произошел в американском Орландно в ночь на 11 июня

Все четверо детей, взятые накануне в заложники в американском городе Орландо, найдены мертвыми. Об этом сообщает местное издание Orlando Sentinel со ссылкой на заявление полиции.

Как сообщается, мертвым был также найден и вооруженный мужчина, удерживавший их со вчерашнего дня.

Согласно информации полиции, он покончил с собой. Полицейский, раненый во время инцидента, в настоящее время находится в госпитале, его жизни ничто не угрожает.

В правоохранительных органах также сообщили, что преступником оказался 35-летний Гэри Уэйн Линдси. Он находился под наблюдением, в связи с обвинениями в поджоге, побоях и попытке скрыться от преследования полиции.

Отметим, захват заложников произошел в американском Орландно в ночь на 11 июня. В полицию о бытовом конфликте сообщила сожительница преступника. После приезда сотрудников правоохранительных органов, преступник открыл по ним огонь. В заложниках у него оказались четверо детей в возрасте 12, 10, 7 лет и 1 года.

Напомним, ранее сообщалось, что в Японии мужчина напал с ножом на пассажиров скоростного поезда, в результате чего один человек погиб, двое получили ранения.

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Теги публикации: захват заложников, Соединенные Штаты Америки, дети, полиция  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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