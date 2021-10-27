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В Париже эвакуировали Северный вокзал из-за угрозы взрыва

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Среда 27 октября 2021 18:45
В Париже эвакуировали Северный вокзал из-за угрозы взрыва Фото: в Париже эвакуировали Северный вокзал из-за угрозы взрыва (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Париже после сообщения об угрозе взрыва эвакуировали Северный вокзал. На месте работают полицейские со взрывотехниками.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.

После получения сообщения об угрозе взрыва на Северном вокзале – полиция приказала эвакуировать всех людей.

Сейчас движение на станцию и из нее - перекрыто.

На месте событий находятся полицейские и взрывотехники.

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