В Париже эвакуировали Северный вокзал из-за угрозы взрыва
Фото: в Париже эвакуировали Северный вокзал из-за угрозы взрыва (Getty Images)
В Париже после сообщения об угрозе взрыва эвакуировали Северный вокзал. На месте работают полицейские со взрывотехниками.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.
После получения сообщения об угрозе взрыва на Северном вокзале – полиция приказала эвакуировать всех людей.
Сейчас движение на станцию и из нее - перекрыто.
На месте событий находятся полицейские и взрывотехники.