В Парижі евакуювали Північний вокзал через загрозу вибуху
Фото: в Парижі евакуювали Північний вокзал через загрозу вибуху (Getty Images)
В Парижі після повідомлення про загрозу вибуху - евакуювали Північний вокзал. На місці працюють поліцейські з вибухотехніками.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.
Після отримання повідомлення про загрозу вибуху на Північному вокзалі - поліція наказала евакуювати усіх людей.
Наразі рух на станцію та з неї - перекрито.
На місці подій перебувають поліцейські та вибухотехніки.