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В Парижі евакуювали Північний вокзал через загрозу вибуху

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Середа 27 жовтня 2021 18:45
В Парижі евакуювали Північний вокзал через загрозу вибуху Фото: в Парижі евакуювали Північний вокзал через загрозу вибуху (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В Парижі після повідомлення про загрозу вибуху - евакуювали Північний вокзал. На місці працюють поліцейські з вибухотехніками.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.

Після отримання повідомлення про загрозу вибуху на Північному вокзалі - поліція наказала евакуювати усіх людей.

Наразі рух на станцію та з неї - перекрито.

На місці подій перебувають поліцейські та вибухотехніки.

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