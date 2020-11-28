В Париже на акции против полиции начались беспорядки

В субботу, 28 ноября, в Париже проходят протесты против законопроекта "о глобальной безопасности". Им предлагается запретить публиковать фотографии или видео с правоохранителями, по которым их можно идентифицировать.

Об этом сообщает телеканал BFM TV.

Акция стартовала от площади Республики. К проходившей мирно демонстрации присоединилась группа людей в черном.

Сначала они начали выкрикивать оскорбительные лозунги в отношении сотрудников правоохранительных органов, затем забрасывали полицию бутылками и фейерверками, а также использовали ограждения для своей защиты.

Столкновения начались в районе площади Бастилии. Там молодые люди в черном построили баррикаду и пели антифашистскую песню Siamo tutti antifascisti. Позже демонстранты начали поджигать автомобили.

Правоохранители применили против демонстрантов слезоточивый газ.

Согласно законопроекту, за распространение материалов с правоохранителями при исполнении предлагают наказывать одним годом лишения свободы и штрафом в 45 тысяч евро.

Отметим, что это уже не первый протест против инициативы об уголовном наказании за распространение фото и видео с полицейскими.

На прошлых выходных в ходе протестов были задержаны более 20 демонстрантов.