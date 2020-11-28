У Парижі на акції проти поліції почалися заворушення

У суботу, 28 листопада, в Парижі проходять протести проти законопроекту "про глобальної безпеки". Ним пропонується заборонити публікувати фотографії або відео з правоохоронцями, за якими їх можна ідентифікувати.

Про це повідомляє телеканал BFM TV.

Акція стартувала від площі Республіки. До мирної демонстрації приєдналася група людей в чорному.

Спочатку вони почали викрикувати образливі гасла стосовно співробітників правоохоронних органів, потім закидали поліцію пляшками і феєрверками, а також використовували огорожі для свого захисту.

Зіткнення почалися в районі площі Бастилії. Там молоді люди в чорному збудували барикаду і співали антифашистську пісню Siamo tutti antifascisti. Пізніше демонстранти почали підпалювати автомобілі.

Правоохоронці застосували проти демонстрантів сльозогінний газ.

Згідно з законопроектом, за поширення матеріалів з правоохоронцями при виконанні пропонують карати одним роком позбавлення волі і штрафом у 45 тисяч євро.

Зазначимо, що це вже не перший протест проти ініціативи про кримінальне покарання за розповсюдження фото і відео з поліцейськими.

На минулих вихідних у ході протестів було затримано понад 20 демонстрантів.